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Уставшая после тяжелого боя с Костюк Швентек зачехлила ракетку на Roland Garros

Полячка в двух сетах уступила менее рейтинговой Саккари

Теннис Grand Slam
16:26
Уставшая после тяжелого боя с Костюк Швентек зачехлила ракетку на Roland Garros
Ига Швентек / Фото: j48tennis.net

В четвертьфинале Roland Garros прошлогодняя победительница Ига Швентек (WTA, 9) проиграла Марии Саккари (WTA, 18) со счетом 4:6, 4:6.

Матч длился 91 минуту, в течение которых Саккари поддела два эйса против ноля у чемпионки. При этом, обе теннисистки допустили по две двойных ошибок.

Также Саккари реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов против 1 из 6 у Швентек.

Напомним, в четвертом круге у Швентек был тяжелый матч с украинкой Мартой Костюк.

Карен Агабекян
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Теги

Мария Саккари Ига Швентек Roland Garros

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