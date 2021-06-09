Уставшая после тяжелого боя с Костюк Швентек зачехлила ракетку на Roland Garros

Полячка в двух сетах уступила менее рейтинговой Саккари





Ига Швентек / Фото: j48tennis.net

В четвертьфинале Roland Garros прошлогодняя победительница Ига Швентек (WTA, 9) проиграла Марии Саккари (WTA, 18) со счетом 4:6, 4:6.



Матч длился 91 минуту, в течение которых Саккари поддела два эйса против ноля у чемпионки. При этом, обе теннисистки допустили по две двойных ошибок.

Также Саккари реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов против 1 из 6 у Швентек.

Напомним, в четвертом круге у Швентек был тяжелый матч с украинкой Мартой Костюк.