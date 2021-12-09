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«Уставшие, но счастливые». Свитолина и Монфис поделились милой совместной фотографией

Теннисисты готовятся к старту сезона на Тенерифе
Теннис WTA
20:59
«Уставшие, но счастливые». Свитолина и Монфис поделились милой совместной фотографией
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото - Instagram пары

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом готовится к старту сезона на испанском острове Тенерифе. В совестном Instagram аккаунте пара порадовала фанатов новым фото, написав:

«2 немного уставших, но очень счастливых человека».

Напомним, Свитолина и еще три украинки попали в список участниц основной сетки Australian Open.

Михаил Рыбак
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Элина Свитолина Гаэль Монфис

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