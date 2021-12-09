Выдержит? Свитолина заявилась сразу на два турнира перед Australian Open
«Уставшие, но счастливые». Свитолина и Монфис поделились милой совместной фотографией
Теннисисты готовятся к старту сезона на Тенерифе
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото - Instagram пары
Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом готовится к старту сезона на испанском острове Тенерифе. В совестном Instagram аккаунте пара порадовала фанатов новым фото, написав:
«2 немного уставших, но очень счастливых человека».
Напомним, Свитолина и еще три украинки попали в список участниц основной сетки Australian Open.
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