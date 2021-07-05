Уверенная поступь за третьим трофеем подряд. Джокович разгромил 20-ю ракетку ATP в четвертом раунде Wimbledon

Лидер мирового рейтинга в трех сетах обыграл Гарина

Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно обыграл Кристиана Гарина (ATP, 20) в четвертом круге Wimbledon 6:2, 6:4, 6:2.



Чемпиону двух последних розыгрышей травяного Шлема за почти два часа удалось реализовать пять брейк-поинтов из двенадцати и совершить десять эйсов, единожды ошибившись при подаче. Чилиец дважды подал навылет и допустил шесть «двойных». Серб увеличил отрыв в личных встречах – 2:0.

В четвертьфинале Wimbledon Джокович сразится c венгром Мартоном Фучовичем.

Напомним, что восьмикратный победитель Wimbledon Роджер Федерер еще продолжает борьбу за титул.