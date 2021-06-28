В день 19-летия Костюк обновила Instagram взрослым фото

Теннисистка готовится к старту Wimbledon

Марта Костюк / фото - Instagram

70-я ракетка мира, украинка Марта Костюк празднует свое 19-летие. На данный момент теннисистка находится в Лондоне, где готовится к старту Wimbledon.

В честь праздника, украинка решила порадовать своих фанатов, опубликовав в Instagram откровенную фотографию.

Первой соперницей Костюк на травяном мейджоре станет 21-я ракетка мира Кики Бертенс.

Напомним, на турнире в Истбурне Костюк не смогла выиграть ни одного матча.