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В день 19-летия Костюк обновила Instagram взрослым фото

Теннисистка готовится к старту Wimbledon
Теннис Grand Slam
17:19
В день 19-летия Костюк обновила Instagram взрослым фото
Марта Костюк / фото - Instagram

70-я ракетка мира, украинка Марта Костюк празднует свое 19-летие. На данный момент теннисистка находится в Лондоне, где готовится к старту Wimbledon.

В честь праздника, украинка решила порадовать своих фанатов, опубликовав в Instagram откровенную фотографию.

Первой соперницей Костюк на травяном мейджоре станет 21-я ракетка мира Кики Бертенс.

Напомним, на турнире в Истбурне Костюк не смогла выиграть ни одного матча.

 

Михаил Рыбак
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Марта Костюк

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