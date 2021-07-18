В компанию к Калининой и Козловой. Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Польше

Катерина в двух сетах обыграла Фальковску

Катерина Бондаренко / Фото: euro.com.ua

Катерина Бондаренко (WTA, 214) в финале квалификации турнира серии WTA250 в Гдыне, Польша, обыграла Веронику Фальковску (WTA, 482) 6:3, 7:6 (3).



За 1 час 44 минуты на корте украинка реализовала 5 брейк-поинтов из 11-и и 6 раз ошиблась при подаче. Польская теннисистка ответил 3-я эйсами и 4-я брейками при 3-х «двойных». Это была первая очная игра спортсменок.

В основной сетке соревнования также выступят Ангелина Калинина и Катерина Козлова.