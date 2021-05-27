Илья Марченко: «Напряжение нарастает – к финалу квалификации ставки растут»
В основной сетке без украинцев. Марченко проиграл в финале квалификации Roland Garros
Первая ракетка Украины в двух сетах уступил нидерландцу
16:31
Илья Марченко / Фото: Facebook
Первая ракетка Украины Илья Марченко (161-я строчка мирового рейтинга) проиграл в финале квалификации Roland Garros нидерланду Ботиков Ван де Зандшульпу (154-й номер рейтинга ATP) 1:6, 2:6.
Теннисисты провели на корте немногим более часа. В первом сете Зандшульп сделал 2 брейка и добыл победу в партии со счетом 6:1.
Второй сет также начался с проигранного на своей подаче гейма Марченко. При счете 1:3 нидерландец вновь реализовал брейк-поинт, установив 1:4 по геймам. Украинцу так и не удалось сделать брейк в матче. Второй сет завершился со счетом 2:6.
Напомним, что в первом круге Марченко одолел Брейдена Шнура, а во втором Илья справился с россиянином Андреем Кузнецовым.
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