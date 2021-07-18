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В первом финале WTA Калинина сыграет против статусной соперницы. В своей карьере она четыре раза побеждала теннисисток из топ-50

Предвкушаем решающий матч турнира в Будапеште
Теннис WTA
16:14
В первом финале WTA Калинина сыграет против статусной соперницы. В своей карьере она четыре раза побеждала теннисисток из топ-50 Превью
Ангелина Калинина / Фото - facebook.com/hungariangp

18 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина впервые в карьере сыграет в финале турнира уровня WTA. В решающем матче соревнований категории WTA 250 в Будапеште украинка встретится с 42-й ракеткой мира Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан.

К текущему моменту у Калининой накопилась уже 14-матчевая победная серия. Две недели подряд она выигрывала турниры ITF – сначала 25-тысячник в Монпелье, а затем 100-тысячник в Контрексвилле. Теперь уже на более высоком уровне в Будапеште она одержала четыре победы (одну – на отказе соперницы), не проиграв ни сета.

Ангелина Калинина / Фото - facebook.com/hungariangp

После успеха в Конрексвилле Калинина впервые в карьере вошла в топ-100 мирового рейтинга и на данный момент является 95-й ракеткой мира, однако успешное выступление в Венгрии гарантированно поднимет ее на 81-ю строчку, победа в финале позволит войти в топ-80.

За свою карьеру Калинина одержала четыре победы над теннисистками из первой полусотни мирового рейтинга, причем две из этих побед – за последние два месяца. Но обо всем по порядку.

Ангелина Калинина / Фото - facebook.com/hungariangp

В 2019-м году на хардовом турнире серии 125k в американском Хьюстоне на стадии первого круга Калинина встретилась с американкой Даниэль Коллинз, занимающей на тот момент 31-е место в мировой классификации. За несколько месяцев до этой игры Коллинз дошла до полуфинала Australian Open, что и позволило ей взлететь в рейтинге, но на родной земле она проиграла Калининой в трех сетах – 0:6, 6:3, 3:6.

Через несколько месяцев Калинина сыграла против соперницы из топ-50 уже на грунте. На турнире серии WTA International в Юрмале ей противостояла 41-я ракетка мира чешка Катерина Синякова, которая специализируется как раз на игре на медленном покрытии. В том матче первого круга Калинина проиграла первый сет, но взяла два последующих и вышла во второй раунд – 4:6, 6:4, 6:1.

Самую памятную победу в карьере к этому моменту Калинина одержала в первом круге Roland Garros-2021. Пробившись в основную сетку французского мэйджора через квалификацию, Калинина не заметила экс-первую ракетку мира, на тот момент занимающую 27-е место в мировой классификации, и убрала ее с пути в двух сетах – 6:2, 6:4. После матча Калинина не смогла сдержать эмоций и расплакалась, но уже в следующем круге была разгромлена Даниэль Коллинз.

Уже по ходу текущего турнира в Будапеште Калинина снова пересеклась с Коллинз и получила возможность реваншироваться за разгром в Париже. Американка в статусе 49-й ракетки мира подошла к полуфиналу с повреждениями правой руки и плеча, из-за чего не смогла сыграть в полную силу и снялась по ходу второго сета при счете 7:6, 4:1 в пользу Калининой.

Против Путинцевой Калинина сыграет впервые в карьере. Финал Будапешта гарантированно поднимет теннисистку из Казахстана снова в топ-40 мирового рейтинга, более того, для нее это будет первый финал за 2,5 года. Ее мотивация, как и Калининой, будет запредельной.

Матч Путинцева – Калинина начнется 18 июля не ранее чем в 18:00 по киевскому времени.

Александр Черненко
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Ангелина Калинина Юлия Путинцева

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