Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ваншельбойм выиграл третий титул в сезоне

Украинец обыграл финна Виртанена

Теннис ATP
21:11
Ваншельбойм выиграл третий титул в сезоне
Эрик Ваншельбойм / Фото: ericvanshelboim.com

В финале турнира ITF в Брчко (Босния и Герцеговина) украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP, 549) выиграл у финна Отто Виртанена (ATP, 555) со счетом 6:3, 6:7 (4), 6:0.

Матч продлился 2 часа 26 мину, в течение которых соперники не подали ни одного эйса При это Ваншельбойм сделал одну двойную ошибку.

Также украинец реализовал шесть из девяти брейков против двух из десяти у соперника.

Отметим, что для Ваншельбойма это уже третий титул в нынешнем сезоне. Ранее он выигрывал турниры ITF в Монастире (Тунис) и Шымкенте (Казахстан).

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эрик Ваншельбойм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Теннис

Ваншельбойм выиграл третий титул в сезоне
Ваншельбойм выиграл третий титул в сезоне
ATP
21:11
Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Grand Slam
20:49
Циципас: «Я горжусь сегодняшним матчем»
Циципас: «Я горжусь сегодняшним матчем»
ATP
17:58
Циципас стал победителем турнира в Лионе
Циципас стал победителем турнира в Лионе
ATP
17:30
АТР опубликовала список причин, по которым можно любить Джоковича
АТР опубликовала список причин, по которым можно любить Джоковича
ATP
10:58
Бадоса стала чемпионкой турнира в Белграде на отказе соперницы
Бадоса стала чемпионкой турнира в Белграде на отказе соперницы
WTA
09:34
Костюк: «На Roland Garros хочу пройти дальше третьего круга»
Костюк: «На Roland Garros хочу пройти дальше третьего круга»
WTA
07:45
Рууд победил Шаповалова в финале турнира в Женеве
Рууд победил Шаповалова в финале турнира в Женеве
ATP
22 мая 21:45
Федерер едва не лишил Свитолину и Монфиса детей
Федерер едва не лишил Свитолину и Монфиса детей
ATP
22 мая 21:16
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
8
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Беринчик: «Да х***я какая-то полная. Я не знаю. Пускай Редкач комментирует свой деб***зм сам»
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 12:29
5
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Словакия – Россия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Словакия – Россия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Латвия – Италия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Латвия – Италия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Чехия – Беларусь. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Германия – Канада. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
25 мая 16:15
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
25 мая 16:15
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
25 мая 20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
25 мая 20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55