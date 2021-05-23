Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Ваншельбойм выиграл третий титул в сезоне
Украинец обыграл финна Виртанена
Эрик Ваншельбойм / Фото: ericvanshelboim.com
В финале турнира ITF в Брчко (Босния и Герцеговина) украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (ATP, 549) выиграл у финна Отто Виртанена (ATP, 555) со счетом 6:3, 6:7 (4), 6:0.
Матч продлился 2 часа 26 мину, в течение которых соперники не подали ни одного эйса При это Ваншельбойм сделал одну двойную ошибку.
Также украинец реализовал шесть из девяти брейков против двух из десяти у соперника.
Отметим, что для Ваншельбойма это уже третий титул в нынешнем сезоне. Ранее он выигрывал турниры ITF в Монастире (Тунис) и Шымкенте (Казахстан).
Комментарии 0