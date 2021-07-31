Российский дуэт проиграл бронзовый финал Олимпийских игр, не реализовав 4 матчбола

Веснина и Кудерметова проиграли бразильянкам Пигосси и Стефани

Фото: gazeta.ru

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова в парном матче за бронзу Олимпийских Игр уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 9:11.

На чемпионском тай-брейке россиянки упустили четыре матчбола – с 9:5 проиграли все оставшиеся очки в матче.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Татьяной Марией из Бразилии не сумели пробиться в финал парного турнира серии WTA 125k в Чарльстоне.