Кудерметова – триумфатор турнира в Чарльстоне
Российский дуэт проиграл бронзовый финал Олимпийских игр, не реализовав 4 матчбола
Веснина и Кудерметова проиграли бразильянкам Пигосси и Стефани
11:35
Фото: gazeta.ru
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова в парном матче за бронзу Олимпийских Игр уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 9:11.
На чемпионском тай-брейке россиянки упустили четыре матчбола – с 9:5 проиграли все оставшиеся очки в матче.
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Татьяной Марией из Бразилии не сумели пробиться в финал парного турнира серии WTA 125k в Чарльстоне.
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