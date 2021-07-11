Видеообзор финального матча Wimbledon

Джокович одолел очередного представителя Next Gen

Фото: пресс-служба Wimbledon

Видеообзор финального матча Wimbledon, в котором первая ракетка мира Новак Джокович в четырех сетах победил Маттео Берреттини.

Это третья победа на Больших шлемах для Джоковича в этом сезоне. Ранее в финале Australian Open и Roland Garros он одолел двух других представителей Next Gen Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса соответственно.

В послематчевом интервью Джокович рассказал о причинах такого ошеломительного успеха.