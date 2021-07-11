Джокович: «Федерер и Надаль – причина моих успехов в последние 10 лет»
Видеообзор финального матча Wimbledon
Джокович одолел очередного представителя Next Gen
20:54
Фото: пресс-служба Wimbledon
Видеообзор финального матча Wimbledon, в котором первая ракетка мира Новак Джокович в четырех сетах победил Маттео Берреттини.
Это третья победа на Больших шлемах для Джоковича в этом сезоне. Ранее в финале Australian Open и Roland Garros он одолел двух других представителей Next Gen Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса соответственно.
В послематчевом интервью Джокович рассказал о причинах такого ошеломительного успеха.
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