Выдержит? Свитолина заявилась сразу на два турнира перед Australian Open
Владимир Кличко и Беленюк стали гостями благотворительного вечера Фонда Свитолиной
На аукционе была проданы ракетка призера Токио-2020, футболка Джоковича и другие лоты
Благотворительный вечер Фонда Свитолиной / Фото - jetsetter.uaВ Киеве состоялся ежегодный благотворительный вечер Фонда украинской теннисистки Элины Свитолиной.
На аукционе была продана ракетка Свитолиной с Олимпийских игр в Токио, футболка с автографом первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича, а также другие лоты.
Вырученные средства будут направлены на создание в Украине Детской международной теннисной академии.
Отметим, что мероприятие посетили легендарный боксер Владимир Кличко и олимпийский чемпион-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
Напомним, Свитолина находится в предварительных списках участниц сразу двух турнира WTA, которые состоятся прямо перед Australian Open.
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