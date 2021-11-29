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Владимир Кличко и Беленюк стали гостями благотворительного вечера Фонда Свитолиной

На аукционе была проданы ракетка призера Токио-2020, футболка Джоковича и другие лоты


Теннис WTA
14:34
Владимир Кличко и Беленюк стали гостями благотворительного вечера Фонда Свитолиной
Благотворительный вечер Фонда Свитолиной / Фото - jetsetter.ua
В Киеве состоялся ежегодный благотворительный вечер Фонда украинской теннисистки Элины Свитолиной.

На аукционе была продана ракетка Свитолиной с Олимпийских игр в Токио, футболка с автографом первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича, а также другие лоты.

Вырученные средства будут направлены на создание в Украине Детской международной теннисной академии.

Отметим, что мероприятие посетили легендарный боксер Владимир Кличко и олимпийский чемпион-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Напомним, Свитолина находится в предварительных списках участниц сразу двух турнира WTA, которые состоятся прямо перед Australian Open.
Источник: jetsetter.ua Владимир Кириченко
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Теги

Элина Свитолина Жан Беленюк Владимир Кличко Новак Джокович

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