Во второй раз в истории все четыре полуфиналистки Grand Slam впервые сыграют на этой стадии

Ранее такое случалось 43 года назад





Полуфиналистки Открытого чемпионата Франции Анастасия Павлюченкова, Тамара Зиданшек, Барбора Крейчикова и Мария Саккари впервые в карьере выступят на этой стадии на турнирах Grand Slam, Об этом сообщила страница WTA_insider в Twitter.

Прошлый раз четыре дебютантки в полуфиналах турниров Grand Slam были на Открытом чемпионате Австралии в 1978 году. Напомним, что в полуфинале Павлюченкова сыграет с Зиданшек, а Саккари с Крейчиковой.

Карен Агабекян