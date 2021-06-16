Воспитанник Надаля обыграл Федерера на турнире в Галле

Роджер сумел забрать 1-й сет

Роджер Федерер / фото - Getty Images

8-я ракетка мира Роджер Федерер покинул первый травяной турнир в сезоне. Швейцарец проиграл 21-му номеру рейтинга АТР Феликсу Оже-Альяссиму на корте в Галле, Германия, со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

Матч между теннисистами продлился 1 час и 47 минут. 20-летний канадец был хорош на подачах и оформил 13 эйсов, а Федерер подал навылет 5 раз. 39-летний Роджер 1 раз ошибся на подаче, против 2 «двойных» у Феликса.

Отметим, что Оже-Альяссим является воспитанником Тони Надаля, который долгое время тренировал своего племянника Рафаэля Надаля.

Ранее турнир в Галле покинул Гаэль Монфис.