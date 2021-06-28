Джокович: «Счастлив вернуться на самый главный теннисный корт в мире»
Вот уж поработал с Иванишевичем. Джокович выиграл гейм четырьмя эйсами
На все про все серб потратил меньше минуты
20:47
Новак Джокович / Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Новак Джокович прошел во второй круг Wimbeldon.
Победа серба примечательна не только тем, что он сенсационно уступил первую партию, но и также одним из геймов на его подачи, который он выиграл четырьмя эйсами.
Подача никогда не являлась самым сильным оружием Джоковича, однако с приходом в его команду Горана Иванишевича этот элемент игры серб явно прокачал.
Напомним, в первом круге серб обыграл молодого британца Джека Дрейпера. После матча Джокович посетовал на состояние корта, из-за которого он часто терял координацию.
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