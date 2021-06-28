Вот уж поработал с Иванишевичем. Джокович выиграл гейм четырьмя эйсами

На все про все серб потратил меньше минуты

Новак Джокович / Фото: Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович прошел во второй круг Wimbeldon.

Победа серба примечательна не только тем, что он сенсационно уступил первую партию, но и также одним из геймов на его подачи, который он выиграл четырьмя эйсами.

Подача никогда не являлась самым сильным оружием Джоковича, однако с приходом в его команду Горана Иванишевича этот элемент игры серб явно прокачал.

Напомним, в первом круге серб обыграл молодого британца Джека Дрейпера. После матча Джокович посетовал на состояние корта, из-за которого он часто терял координацию.