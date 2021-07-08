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Возняцки – о вылете Дании с Евро: «Вы заставили всю страну гордиться»

Бывшая первая ракетка мира отреагировала на поражение скандинавов от Англии
Теннис WTA
11:39
Возняцки – о вылете Дании с Евро: «Вы заставили всю страну гордиться»
Каролина Возняцки / Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки у себя в Instagram отреагировала на поражение сборной Дании в полуфинале Евро-2020 от Англии:

«Вся команда – молодцы! Что это было за путешествие! Вы заставили всю страну гордиться! С нетерпением буду ждать следующих матчей. Вперед, Дания!»

Напомним, Дания уступила Англии во многом из-за очень сомнительного пенальти в экстра-тайме. После матча капитан скандинавов признался, что команда превзошла ожидания, но он все равно разочарован.

Сергей Остапенко
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Теги

Каролин Возняцки Англия – Дания

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