Козлова в двухчасовом матче уступила лидеру посева турнира в Ноттингеме
Впервые в истории в обоих полуфиналах юниорского Шлема сыграют украинцы
Самофалов и Белинский могут встретиться в финале Roland Garros
21:55
фото - БТУ
В двух полуфиналах парного разряда юниорского Roland Garros сыграют украинцы.
Вячеслав Белинский в паре с болгарином Петром Нестеровым сыграют против французов Артура Фийса и Джованни Мпетси Перрикар.
Герман Самофалов в дуэте с бельгийцом Мартином Кацом поборется за место в финале с американцем Виктором Лиловым и представителем Словакии Петером Привара.
На турнирах Большого Шлема среди игроков до 18 лет впервые два украинских теннисиста вышли в полуфинал в одной сетке парного разряда.
Напомним, последней украинкой, покинувшей Открытый чемпионат Франции стала Марта Костюк.
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