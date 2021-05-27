Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Впервые за 5 лет в Украине пройдет 25-тысячник ITF

Матчи пройдут на кортах клуба «Антей»
Теннис WTA
13:30
Впервые за 5 лет в Украине пройдет 25-тысячник ITF
"Антей" / фото - БТУ

19-25 июля в Киеве состоится женский турнир серии ITF Wourld Tennis Tour с призовым фондом 25 тысяч долларов. Первенство будет посвящено памяти Галины Бакшеевой – украинской теннисистки, выступавшей в период 60-80-х годов.

Baksheeva Cup станет первым турниром с таким призовым фондом в Украине за последние пять лет. В 2016 году женские 25-тысячники ITF состоялись в Харькове и Буче.

Матчи будут проходить на грунтовых кортах теннисного комплекса «Антей».

2 украинские теннисистки сыграют в финале квалификации Roland Garros.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Теннис

Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»
Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»
ATP
14:35
Беккер: «Джокович готов последнюю рубашку отдать незнакомому человеку»
Беккер: «Джокович готов последнюю рубашку отдать незнакомому человеку»
ATP
13:39
Впервые за 5 лет в Украине пройдет 25-тысячник ITF
Впервые за 5 лет в Украине пройдет 25-тысячник ITF
WTA
13:30
Экс-шестая ракетка мира, победившая рак, выступит на Roland Garros
Экс-шестая ракетка мира, победившая рак, выступит на Roland Garros
Grand Slam
12:25
«Не буду тратить время на них». Осака отказалась общаться с журналистами во время Roland Garros
«Не буду тратить время на них». Осака отказалась общаться с журналистами во время Roland Garros
Grand Slam
11:59
Кепфер: «Дети выбирают теннис, а потом их жизнь рушится»
Кепфер: «Дети выбирают теннис, а потом их жизнь рушится»
ATP
11:13
Илья Марченко: «Напряжение нарастает – к финалу квалификации ставки растут»
Эксклюзив Илья Марченко: «Напряжение нарастает – к финалу квалификации ставки растут»
Grand Slam
10:35
Стаховский о вылете из Roland Garros: «Я всеми силами боролся на покрытии, которое люблю меньше всего»
Стаховский о вылете из Roland Garros: «Я всеми силами боролся на покрытии, которое люблю меньше всего»
Grand Slam
09:24
Циципас: «Хотелось бы реализовать себя в отдаленной от тенниса области»
Циципас: «Хотелось бы реализовать себя в отдаленной от тенниса области»
ATP
08:59
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Видео трансляция
WEB
Чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Видео трансляция
09:00
ЧМ-2021. Швейцария – Словакия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Словакия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. США – Латвия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Латвия. Видео трансляция
16:15
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
18:55
ЧМ-2021. Швеция – Чехия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швеция – Чехия. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Италия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Италия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55