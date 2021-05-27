Впервые за 5 лет в Украине пройдет 25-тысячник ITF

Матчи пройдут на кортах клуба «Антей»

"Антей" / фото - БТУ

19-25 июля в Киеве состоится женский турнир серии ITF Wourld Tennis Tour с призовым фондом 25 тысяч долларов. Первенство будет посвящено памяти Галины Бакшеевой – украинской теннисистки, выступавшей в период 60-80-х годов.

Baksheeva Cup станет первым турниром с таким призовым фондом в Украине за последние пять лет. В 2016 году женские 25-тысячники ITF состоялись в Харькове и Буче.

Матчи будут проходить на грунтовых кортах теннисного комплекса «Антей».

2 украинские теннисистки сыграют в финале квалификации Roland Garros.