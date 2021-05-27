Циципас: «Хотелось бы реализовать себя в отдаленной от тенниса области»
Впервые за 5 лет в Украине пройдет 25-тысячник ITF
Матчи пройдут на кортах клуба «Антей»
"Антей" / фото - БТУ
19-25 июля в Киеве состоится женский турнир серии ITF Wourld Tennis Tour с призовым фондом 25 тысяч долларов. Первенство будет посвящено памяти Галины Бакшеевой – украинской теннисистки, выступавшей в период 60-80-х годов.
Baksheeva Cup станет первым турниром с таким призовым фондом в Украине за последние пять лет. В 2016 году женские 25-тысячники ITF состоялись в Харькове и Буче.
Матчи будут проходить на грунтовых кортах теннисного комплекса «Антей».
2 украинские теннисистки сыграют в финале квалификации Roland Garros.
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