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Вслед за Надалем. Гоффен не сыграет на Wimbledon

Место бельгийца в основной сетке турнира займет австрийский теннисист
Теннис Grand Slam
20:22
Вслед за Надалем. Гоффен не сыграет на Wimbledon
Давид Гоффен / Фото - tennismajors
Бельгийский теннисист, ныне занимающий 13-ю строчку рейтинга АТР, Давид Гоффен снялся с главного травяного турнира сезона Wimbledon. 

Причиной такого решения 30-летнего игрока стала травма правой ноги, полученная на турнире в Галле (Германия).

Место Гоффена в основной сетке турнира в Великобритании займет австриец Деннис Новак.

Ранее стало известно, что легендарный испанец Рафаэль Надаль не примет участие в Wimbledon и Токио-2020.
Источник: gotennis.ru Владимир Кириченко
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Давид Гоффен Wimbledon

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