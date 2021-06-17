Гоффен снялся с матча первого раунда в Галле
Вслед за Надалем. Гоффен не сыграет на Wimbledon
Место бельгийца в основной сетке турнира займет австрийский теннисист
20:22
Давид Гоффен / Фото - tennismajorsБельгийский теннисист, ныне занимающий 13-ю строчку рейтинга АТР, Давид Гоффен снялся с главного травяного турнира сезона Wimbledon.
Причиной такого решения 30-летнего игрока стала травма правой ноги, полученная на турнире в Галле (Германия).
Место Гоффена в основной сетке турнира в Великобритании займет австриец Деннис Новак.
Ранее стало известно, что легендарный испанец Рафаэль Надаль не примет участие в Wimbledon и Токио-2020.