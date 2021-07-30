Вслед за одиночным Сачко уступил и в парном разряде в Триесте

Виталий и его партнер уступили соперникам в трех сетах

Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

В полуфинале парного разряда челленджера в итальянской Триесте украинец Виталий Сачко и его партнер Дэн Аддед проиграли Антуану Оану и Альбано Оливетти со счетом 6:0, 5:7, 7:10.



Матч продлился полтора часа, в течение которых соперники подали по четыре эйса. При это дуэт Сачко и Аддеда сделал одну двойную ошибку, тогда как у оппонентов их было семь.

Также Сачко и Аддед реализовали 5 из 11 брейк-пойнтов, против 3 из 3 у противников.

Напомним, ранее Сачко проиграл в двух сетах в одиночном разряде в Триесте.