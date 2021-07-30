Сачко «баранкой» завершил тяжелейший матч на пути в четвертьфинал Challenger
Вслед за одиночным Сачко уступил и в парном разряде в Триесте
Виталий и его партнер уступили соперникам в трех сетах
30 июля 22:46
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua
В полуфинале парного разряда челленджера в итальянской Триесте украинец Виталий Сачко и его партнер Дэн Аддед
проиграли Антуану Оану и Альбано Оливетти со счетом 6:0, 5:7, 7:10.
Матч продлился полтора часа, в течение которых соперники подали по четыре эйса. При это дуэт Сачко и Аддеда сделал одну двойную ошибку, тогда как у оппонентов их было семь.
Также Сачко и Аддед реализовали 5 из 11 брейк-пойнтов, против 3 из 3 у противников.
Напомним, ранее Сачко проиграл в двух сетах в одиночном разряде в Триесте.
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