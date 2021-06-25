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Вслед за Осакой. Халеп не сыграет на Wimbledon

Титулованная румынка имеет проблемы со здоровьем
Теннис Grand Slam
12:41
Вслед за Осакой. Халеп не сыграет на Wimbledon
Симона Халеп / Фото - WTA
Третья ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп не выйдет на корт нынешнего розыгрыша Wimbledon.

Причиной такого решения 29-летней спортсменки стала травма голени, из-за которой она пропустила Roland Garros и начало травяного сезона.

Цитирует Халеп пресс-служба турнира.

«С большой грустью объявляю, что не сыграю в Лондоне, потому что голень так и не восстановилась. Я сделала все, чтобы подготовиться к Wimbledon – все-таки у меня такие приятные воспоминания о последнем турнире. С гордостью и большими надеждами ждала выхода на местные корты в качестве действующей чемпионки. К сожалению, мое тело не хотело сотрудничать. Придется приберечь эти эмоции до следующего года. Могу честно сказать, что я раздавлена и разочарована. Это трудное решение и непростой период. Я пропустила два » подряд, и это серьёзный удар по эмоциям и настрою. Посмотрим, что ждёт меня в будущем. Надеюсь, что стану сильнее и со всем справлюсь. Спасибо всем на Wimbledon за понимание и поддержку».


Основная сетка Wimbledon пройдет в период с 28 июня по 10 июля.

Ранее с турнира снялась и вторая ракетка мира японка Наоми Осака.
Владимир Кириченко
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Теги

Симона Халеп Wimbledon

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