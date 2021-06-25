Халеп снялась с турнира WTA перед Уимблдоном
Вслед за Осакой. Халеп не сыграет на Wimbledon
Титулованная румынка имеет проблемы со здоровьем
12:41
Симона Халеп / Фото - WTAТретья ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп не выйдет на корт нынешнего розыгрыша Wimbledon.
Причиной такого решения 29-летней спортсменки стала травма голени, из-за которой она пропустила Roland Garros и начало травяного сезона.
Цитирует Халеп пресс-служба турнира.
«С большой грустью объявляю, что не сыграю в Лондоне, потому что голень так и не восстановилась. Я сделала все, чтобы подготовиться к Wimbledon – все-таки у меня такие приятные воспоминания о последнем турнире. С гордостью и большими надеждами ждала выхода на местные корты в качестве действующей чемпионки. К сожалению, мое тело не хотело сотрудничать. Придется приберечь эти эмоции до следующего года. Могу честно сказать, что я раздавлена и разочарована. Это трудное решение и непростой период. Я пропустила два » подряд, и это серьёзный удар по эмоциям и настрою. Посмотрим, что ждёт меня в будущем. Надеюсь, что стану сильнее и со всем справлюсь. Спасибо всем на Wimbledon за понимание и поддержку».
Основная сетка Wimbledon пройдет в период с 28 июня по 10 июля.
Ранее с турнира снялась и вторая ракетка мира японка Наоми Осака.
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