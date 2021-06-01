Вслед за Свитолиной. Монфис с трудностями вышел во второй раунд Roland Garros

34-летний француз отправил домой испанца Рамоса



Гаэль Монфис / Фото - eurosport.fr

15-я ракетка мира, французский теннисистпробился во второй раунд Roland Garros, переиграв испанцасо счетом 1:6, 7:6(6), 6:4, 6:4.Матч продлился чуть более трех часов. 34-летний француз оформил пять брейков и 12 эйсов, девять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 38-я ракетка мира Рамос пять раз брал подачу оппонента, выполнил один эйс и пять раз ошибся при подаче.После этой победы Монфис остается лидером в личных встречах теннисистов – 5:2.Следующим соперником бойфрендана турнире станет шведНакануне легендарный