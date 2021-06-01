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Вслед за Свитолиной. Монфис с трудностями вышел во второй раунд Roland Garros

34-летний француз отправил домой испанца Рамоса
Теннис Grand Slam
17:53
Вслед за Свитолиной. Монфис с трудностями вышел во второй раунд Roland Garros
Гаэль Монфис / Фото - eurosport.fr
15-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис пробился во второй раунд Roland Garros, переиграв испанца Альберта Рамоса со счетом 1:6, 7:6(6), 6:4, 6:4.

Матч продлился чуть более трех часов. 34-летний француз оформил пять брейков и 12 эйсов, девять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 38-я ракетка мира Рамос пять раз брал подачу оппонента, выполнил один эйс и пять раз ошибся при подаче. 

После этой победы Монфис остается лидером в личных встречах теннисистов – 5:2.

Следующим соперником бойфренда Элины Свитолиной на турнире станет швед Микаэль Имер.

Накануне легендарный Роджер Федерер без проблем вышел во второй раунд Roland Garros.
Владимир Кириченко
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Гаэль Монфис Roland Garros

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