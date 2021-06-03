«Я босс в нашем доме». Свитолина рассказала, кто в их паре с Монфисом является главным

Украинка на Roland Garros пока проблем не испытывает

Свитолина и Монфис / Tennis Now

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах победила Энн Ли и прошла в третий раунд Roland Garros. На послематчевом интервью украинка ответила на вопрос, кто в их паре с Гаэлем Монфисом является главным.



Когда вы говорите о теннисе, вы с Монфисом всегда приходите к согласию, или иногда ваши мнения расходятся?

Ему всегда приходится соглашаться со мной, потому что я босс в нашем доме.

Напомним, что третья ракетка Украины Марта Костюк также преодолела рубеж второго раунда.