Костюк рассказала, в каких травяных турнирах планирует принять участие
«Я еще вернусь». Костюк поблагодарила за поддержку после вылета из Roland Garros
Украинка в четвертом круге проиграла действующей чемпионке Швентек
12:01
Марта Костюк / Фото: Getty Images
Третья ракетка Украины Марта Костюк не сумела преодолеть рубеж четвертого раунда Roland Garros. В 1/8 финала украинка уступила действующей чемпионке французского Шлема Иге Швентек.
В своем Instagram Костюк поблагодарила за поддержку после завершения выступления на турнире Большого шлема во Франции:
Спасибо за вашу невероятную поддержку. Я еще вернусь
Также Марта рассказала, в каких турнирах травяного сезоне планирует участвовать.