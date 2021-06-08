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«Я еще вернусь». Костюк поблагодарила за поддержку после вылета из Roland Garros

Украинка в четвертом круге проиграла действующей чемпионке Швентек
Теннис Grand Slam
12:01
«Я еще вернусь». Костюк поблагодарила за поддержку после вылета из Roland Garros
Марта Костюк / Фото: Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк не сумела преодолеть рубеж четвертого раунда Roland Garros. В 1/8 финала украинка уступила действующей чемпионке французского Шлема Иге Швентек.

В своем Instagram Костюк поблагодарила за поддержку после завершения выступления на турнире Большого шлема во Франции:

Спасибо за вашу невероятную поддержку. Я еще вернусь

Также Марта рассказала, в каких турнирах травяного сезоне планирует участвовать.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Марта Костюк Ига Швентек

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