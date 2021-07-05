Ястремская будет первой сеянной на дебютном турнире после возвращения

Евро 2020. Италия — Испания. Онлайн трансляция
6 июля 22:00
Украинская теннисистка Даяна Ястремская получила первый номер посева на грунтовом турнире WTA-250 в Гамбурге.
Турнир в Гамбурге пройдет с 6 по 11 июля. Украинка стартует со второго раунда. Ее первой соперницей станет либо Магдалена Фрех, либо кто-то из победителей квалификации.
В этом году Ястремская еще не играла. В январе ее обвинили в употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировали. Практически полгода украинка пыталась очистить свое имя, и ей это удалось, однако Wimbledon довелось пропустить.
На начало года Ястремская занимала 21 место в одиночном рейтинге WTA, сейчас она – 38.
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