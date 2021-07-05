Ястремская будет первой сеянной на дебютном турнире после возвращения

Украинка выступит на грунтовых соревнованиях в Гамбурге

Даяна Ястремская / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская получила первый номер посева на грунтовом турнире WTA-250 в Гамбурге.

Турнир в Гамбурге пройдет с 6 по 11 июля. Украинка стартует со второго раунда. Ее первой соперницей станет либо Магдалена Фрех, либо кто-то из победителей квалификации.

В этом году Ястремская еще не играла. В январе ее обвинили в употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировали. Практически полгода украинка пыталась очистить свое имя, и ей это удалось, однако Wimbledon довелось пропустить.

На начало года Ястремская занимала 21 место в одиночном рейтинге WTA, сейчас она – 38.