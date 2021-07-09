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Ястремская: «Игра то шла, то не шла. Мне нужно больше матчевой практики»

Даяна – о выходе в 7-й полуфинал турнира WTA в карьере
Теннис WTA
20:00
Ястремская: «Игра то шла, то не шла. Мне нужно больше матчевой практики»
Даяна Ястремская / фото - WTA

38-я ракетка мирового рейтинга WTA Даяна Ястремская поделилась мыслями о выходе в полуфинал турнира в Гамбурге, Германия. Теннисистка играет на первых соревнованиях после отстранения по подозрению в употреблении допинга. Вторая ракетка Украины призналась, что пока ей не хватает матчевой практики.

«Что мне нужно было для победы сегодня? Да все нужно было (смеется), конечно, терпение обязательно. Игра то шла, то не шла, но я старалась сделать все, что в моих силах. Думаю, что мне нужно больше матчевой практики. Конечно, дают знать о себе нервы, я переживаю, но вместе с тем лучшее, что я чувствую сейчас, это то, что я могу играть и соревноваться. Мне нравится играть в Гамбурге, я соскучилась по теннису и всему, что с ним связано. Я рада, что играю тут. Надеюсь, что и зрителям игра тоже понравилась, спасибо, за вашу поддержку.

Если говорить о предстоящем матче против Габриэлы Русе, то я сегодня впервые видела, как она играет. Вчера мы разговаривали в раздевалке, она приятная девушка. Для меня важно быть сосредоточенной. Не имеет значения, что она квалифайер. Она – хороший игрок, я – хороший игрок, надеюсь, что у нас получится интересный матч».

Отметим, что полуфинал в Гамбурге стал 7-м в карьере украинки на турнирах WTA.

Даяна ранее высказалась о возвращении на корт.

Источник: btu.org.ua Антон Кривенко
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Даяна Ястремская

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