Ястремская легко обыграла россиянку и вышла во второй круг турнира в Курмайоре

Украинка справилась с оппоненткой чуть более чем за час

Даяна Ястремская / фото - БТУ

79-я ракетка мира Даяна Ястремская добыла победу в стартовом матче турнира в итальянском Курмайоре. Украинка без особого труда обыграла россиянку Виталию Дьяченко со счетом 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час и 5 минут. За это время Ястремская сумела 7 раз подать навылет, реализовать 4 брейкпоинта из 7-и и выиграть 9 геймов подряд, допустив 3 двойные ошибки. Ее соперница сделала 4 эйса, выиграла всего 4 гейма и только на своей подаче, допустив две «двойные».

В следующем круге Ястремской будет противостоять победительница пары Бронцетти – Козлова.

Напомним, в параллельном турнире в Клуж-Напоке другая украинка Ангелина Калинина также добыла победу.