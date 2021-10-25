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Ястремская легко обыграла россиянку и вышла во второй круг турнира в Курмайоре

Украинка справилась с оппоненткой чуть более чем за час
Теннис WTA
14:17
Ястремская легко обыграла россиянку и вышла во второй круг турнира в Курмайоре
Даяна Ястремская / фото - БТУ

79-я ракетка мира Даяна Ястремская добыла победу в стартовом матче турнира в итальянском Курмайоре. Украинка без особого труда обыграла россиянку Виталию Дьяченко со счетом 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час и 5 минут. За это время Ястремская сумела 7 раз подать навылет, реализовать 4 брейкпоинта из 7-и и выиграть 9 геймов подряд, допустив 3 двойные ошибки. Ее соперница сделала 4 эйса, выиграла всего 4 гейма и только на своей подаче, допустив две «двойные».

В следующем круге Ястремской будет противостоять победительница пары Бронцетти – Козлова.

Напомним, в параллельном турнире в Клуж-Напоке другая украинка Ангелина Калинина также добыла победу.

Михаил Рыбак
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