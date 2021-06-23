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Ястремская: «Мне пришлось многое пережить за последние шесть месяцев»

21-летняя украинка – о возвращении в Тур

Теннис WTA
07:15
Ястремская: «Мне пришлось многое пережить за последние шесть месяцев»
Даяна Ястремская / Фото - wtfit.me
37-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская в Twitter прокомментировала оправдательный приговор ITF относительно ее обвинения в употреблении допинга.

«Я узнала об этом решении еще вчера. Трибунал признал, что положительный допинг-тест был обусловлен внешним загрязнением, и в этом не было моей вины или небрежности. Так что я не должна нести какое-либо наказание и могу возобновить свою карьеру. Мне пришлось многое пережить за последние шесть месяцев, было непросто справляться с негативными комментариями в свой адрес. Я очень благодарна семье, адвокатам, агенту за постоянную поддержку. Также спасибо фанатам за все слова и сообщения, которые я получила в этот нелёгкий период. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу вернуться к своей страсти – теннису. Мы слишком долго были в разлуке, с нетерпением жду возвращения в Тур».


Напомним, в ноябре 2020 года в анализах Даяны были найдены метаболиты местеролона.

Ранее стало известно, что Ястремская не сыграет в нынешнем розыгрыше Wimbledon.
Владимир Кириченко
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Даяна Ястремская

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