Кто не успел, тот опоздал. Ястремская не сыграет на Wimbledon
Ястремская: «Мне пришлось многое пережить за последние шесть месяцев»
21-летняя украинка – о возвращении в Тур
Даяна Ястремская / Фото - wtfit.me37-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская в Twitter прокомментировала оправдательный приговор ITF относительно ее обвинения в употреблении допинга.
«Я узнала об этом решении еще вчера. Трибунал признал, что положительный допинг-тест был обусловлен внешним загрязнением, и в этом не было моей вины или небрежности. Так что я не должна нести какое-либо наказание и могу возобновить свою карьеру. Мне пришлось многое пережить за последние шесть месяцев, было непросто справляться с негативными комментариями в свой адрес. Я очень благодарна семье, адвокатам, агенту за постоянную поддержку. Также спасибо фанатам за все слова и сообщения, которые я получила в этот нелёгкий период. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу вернуться к своей страсти – теннису. Мы слишком долго были в разлуке, с нетерпением жду возвращения в Тур».
Напомним, в ноябре 2020 года в анализах Даяны были найдены метаболиты местеролона.
Ранее стало известно, что Ястремская не сыграет в нынешнем розыгрыше Wimbledon.
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