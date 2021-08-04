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Ястремская на детекторе лжи подтвердила, что не принимала допинг

Украинка также была оправдана и по другим анализам
Теннис WTA
4 августа 10:57
Ястремская на детекторе лжи подтвердила, что не принимала допинг
Даяна Ястремская / Фото: РИА Новости

Международная федерация тенниса (ITF) на официальном сайте опубликовала полный текст оправдательного решения в допинговом деле украинской теннисистки Даяны Ястремской.

В организации заявили, что Ястремская не отрицала наличие в организме запрещенного препарата местеролон. При этом, она утверждала, что принимала его не сознательно.

Ранее появлялась информация о том, препарат попал в организм украинки в результате секса с бывшим молодым человеком. Парень принимал этот препарат, а Даяна ничего об этом не знала.

Во время заседаний по делу Ястремской комиссия выслушала показания Ястремской и ее парня. По словам Даяны, ее молодого человека и мамы теннисистки, пара была вместе вечером 23 ноября 2020 года и утром следующего дня, в день, когда Даяна сдала пробу.

Также украинка прошла тест на полиграфе, который на 99% подтвердил слова Ястремской о том, что она никогда не принимала допинг.

При этом, эксперты выяснили, что концентрация препарата в организме была низкой. Также анализ образца волос показал, что Даяна не принимает препарат.

Отметим, что приглашенные эндокринологи обосновали, что нет доказательств улучшения спортивных показателей от местеролона.

Напомним, Ястремскую временно отстранили от выступлений в ноябре 2020 года, а в июне 2021-го ее оправдали.

Карен Агабекян
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Даяна Ястремская допинг

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