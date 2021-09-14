Ястремская презентовала новую песню
Ястремская не смогла продолжить матч против Паолини на старте турнира в Портороже
Украинка приняла решение завершить поединок во втором сете
Даяна Ястремская / Фото - TwitterУкраинская теннисистка Даяна Ястремская (№53 WTA) снялась со стартового поединка против представительницы Италии Жасмин Паолини (№87 WTA) на турнире WTA250 в Портороже (Словения).
Паолини на тай-брейке выиграла первый сет со счетом 7:5.
Уступая с двумя брейками во второй партии (1:4) Ястремская воспользовалась помощью физиотерапевта из-за проблем с нижней частью спины. После медицинской паузы украинка продолжила борьбу в 6 гейме, но по его ходу приняла решение завершить встречу.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
Ранее Ястремская в паре с Максом Перселлом проиграла в матче за выход в финал US Open мексиканско-сальвадорскому дуэту Джулианы Олмос и Марсело Аревало (6:4, 4:6, 6:10).
Комментарии 0