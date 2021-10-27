Ястремская обыграла Козлову во втором круге турнира в Италии

Украинки выявили победительницу в трех сетах





Даяна Ястремская / ФОТО: j48tennis

Во втором круге турнира в итальянском Курмайёре сошлись две украинки: Даяна Ястремская обыграла Катерину Козлову со счетом 6:1, 3:6, 7:5.



Матч продлился 113 минут, в течение которых Даяна подала девять эйсов против одного у оппонентки. При этом, обе украинки допустили по четыре двойные ошибки.

Также Ястремская реализовала пять из десяти брейк-пойнтов против трех из десяти у Козловой.

Напомним, в первом круге турнира в Италии Ястремская обыграла россиянку Виталию Дьяченко.