Ястремская и Козлова узнали соперниц по первому кругу турнира в Италии
Ястремская обыграла Козлову во втором круге турнира в Италии
Украинки выявили победительницу в трех сетах
Даяна Ястремская / ФОТО: j48tennis
Во втором круге турнира в итальянском Курмайёре сошлись две украинки: Даяна Ястремская обыграла Катерину Козлову со счетом 6:1, 3:6, 7:5.
Матч продлился 113 минут, в течение которых Даяна подала девять эйсов против одного у оппонентки. При этом, обе украинки допустили по четыре двойные ошибки.
Также Ястремская реализовала пять из десяти брейк-пойнтов против трех из десяти у Козловой.
Напомним, в первом круге турнира в Италии Ястремская обыграла россиянку Виталию Дьяченко.
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