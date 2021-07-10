Ястремская остановилась в шаге от финала своего дебютного турнира в сезоне

Украинка выиграла первый сет, но затем позволила сопернице совершить камбэк

Фото: пресс-служба турнира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в полуфинале турнира WTA-250 в Гамбурге. Первая сеянная уступила представительницей Румынии (WTA-198) Елене Габриеле Русе – 6:2, 1:6, 4:6.

За 1 час и 59 минут на корте Ястремская выполнила 3 подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Турнир в Гамбурге стал первым для Ястремской в сезоне. Уже после победы в четвертьфинале 21-летняя украинка признавалась, что нуждается в игровой практике.

С новой недели Ястремская, которая сейчас занимает 38-е место в рейтинге WTA, покинет топ-40. И, хотя она не выигрывала эти соревнования ранее, ее регресс в классификации обусловлен новой системой защиты очков.

Напомним, Ястремская выступит на Олимпийских играх в Токио.