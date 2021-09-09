Ястремская уступила в матче за путевку в финал US Open

В паре с Перселлом украинка уступила мексиканско-сальвадорскому дуэту

Даяна Ястремская / Фото: Getty Images

Даяна Ястремская в паре с Максом Перселлом проиграла в матче за место в финале US Open мексиканско-сальвадорскому дуэту Джулианы Олмос и Марсело Аревало 6:4, 4:6, 6:10.



Украино-австралийский дуэт за полтора часа встречи сделал 6 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 1 брейк-поинт из 11-и. Олмос и Аревало отметились 2-я подачами навылет и 1-м брейком.

В матче за трофей Олмос и Аревало сойдутся с победителем матча Джессика Пегула / Остин Крайчек (США) – Дезире Кравчик / Джо Солсбери (Великобритания / США).

Напомним, что в одиночном разряде Ястремская не сумела преодолеть барьер первого раунда американского Шлема.