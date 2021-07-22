Ястремская: «Для меня честь – представлять Украину на Олимпиаде»
Ястремская первой среди украинок начнет свои выступления в Токио
24 июля теннисистке предстоит сыграть сразу два матча
22 июля 16:13
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская первой среди украинских теннисисток начнет свои выступления на Олимпийских играх в Токио.
В субботу, 24 июля, Ястремская первым запуском сыграет против канадки Лейлы Фернандес. И в тот же день третьим запуском проведет парный матч с Элиной Свитолиной. Соперницами украинок станут представительницы Франции Ализе Корне/Фиона Ферро.
Ранее Ястремская заявила, что для нее честь представлять Украину на Олимпийских играх. Этот турнир станет только вторым для нее в этом сезоне.
Всего в Токио Украину представят четыре теннисистки.
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