Ястремская первой среди украинок начнет свои выступления в Токио

24 июля теннисистке предстоит сыграть сразу два матча

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская первой среди украинских теннисисток начнет свои выступления на Олимпийских играх в Токио.

В субботу, 24 июля, Ястремская первым запуском сыграет против канадки Лейлы Фернандес. И в тот же день третьим запуском проведет парный матч с Элиной Свитолиной. Соперницами украинок станут представительницы Франции Ализе Корне/Фиона Ферро.

Ранее Ястремская заявила, что для нее честь представлять Украину на Олимпийских играх. Этот турнир станет только вторым для нее в этом сезоне.

Всего в Токио Украину представят четыре теннисистки.