Ястремская вышла во второй круг турнира в Чикаго
Ястремская проиграла Мертенс во втором раунде турнира в Чикаго
Украинка смогла оказать сопротивление лишь в первом сете
Даяна Ястремская / Фото - arogedУкраинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) со счетом 1:6, 3:6 сложила оружие перед бельгийкой Элизой Мертенс (№18 WTA) во втором раунде турнира WTA в Чикаго (США).
За 1 час 6 минут матча Ястремская оформила один эйс и дважды ошиблась при подаче. В свою очередь, Корне сделала два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
Напомним, в первом круге турнира в Чикаго Ястремская отправила домой француженку Ализе Корне (7:5, 6:1).
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