Ястремская проиграла Мертенс во втором раунде турнира в Чикаго

Украинка смогла оказать сопротивление лишь в первом сете



Даяна Ястремская / Фото - aroged

Украинская теннисистка(№72 WTA) со счетом 1:6, 3:6 сложила оружие перед бельгийкой(№18 WTA) во втором раунде турнира WTA в Чикаго (США).За 1 час 6 минут матча Ястремская оформила один эйс и дважды ошиблась при подаче. В свою очередь, Корне сделала два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.Напомним, в первом круге турнира в Чикаго Ястремская отправила домой француженку