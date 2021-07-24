Ястремская первой среди украинок начнет свои выступления в Токио
Ястремская проиграла в первом круге Олимпийских игр
Украинка уступила представительнице Канады
07:35
Фото: AFP
46-я ракетка мира Даяна Ястремская проиграла в первом же матче на Олимпийских играх.
В трех сетах украинка уступила представительнице Канады и 72-й ракетке мира Лейлое Анне Фернандес. 3:6, 6:3, 0:6. Примечательно, что теннисистки впервые сыграли между собой.
Несмотря на восемь эйсов и две двойные ошибки украинка уступила сопернице, которая реализовала семь брейк-поинтов. У Ястремской лишь четыре.
Соревнования Ястремская не завершает, ведь позже сыграет в паре с Элиной Свитолиной. В соперниках – Ализе Корне и Фиона Ферро.
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