Ястремская проиграла в первом круге Олимпийских игр

Украинка уступила представительнице Канады

Фото: AFP

46-я ракетка мира Даяна Ястремская проиграла в первом же матче на Олимпийских играх.

В трех сетах украинка уступила представительнице Канады и 72-й ракетке мира Лейлое Анне Фернандес. 3:6, 6:3, 0:6. Примечательно, что теннисистки впервые сыграли между собой.

Несмотря на восемь эйсов и две двойные ошибки украинка уступила сопернице, которая реализовала семь брейк-поинтов. У Ястремской лишь четыре.

Соревнования Ястремская не завершает, ведь позже сыграет в паре с Элиной Свитолиной. В соперниках – Ализе Корне и Фиона Ферро.