Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ястремская прокомментировала вылет поражения в полуфинале турнира в Гамбурге

Украинская теннисистка уже настраивается на Олимпийские игры
Теннис WTA
20:43
Ястремская прокомментировала вылет поражения в полуфинале турнира в Гамбурге
Даяна Ястремская / Фото: БТУ

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в Instagram прокомментировала поражение в полуфинале турнира в Гамбурге:

«Не тот результат, к которому я сегодня стремилась. Но все равно это была отличная неделя тенниса. Спасибо, Гамбург. Теперь на очереди – подготовка к Токио».


Турнир в Гамбурге стал первым для Ястремской в сезоне. Уже после победы в четвертьфинале 21-летняя украинка признавалась, что нуждается в игровой практике.


Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Даяна Ястремская

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Видеообзор поражения Ястремской в полуфинале турнира в Гамбурге
Видеообзор поражения Ястремской в полуфинале турнира в Гамбурге
Теннис WTA
17:18
Ястремская остановилась в шаге от финала своего дебютного турнира в сезоне
Ястремская остановилась в шаге от финала своего дебютного турнира в сезоне
Теннис WTA
15:37
Ястремская в опасности? На турнире в Гамбурге Корне сдала положительный тест на коронавирус
Ястремская в опасности? На турнире в Гамбурге Корне сдала положительный тест на коронавирус
Теннис WTA
9 июля 20:32
Ястремская: «Игра то шла, то не шла. Мне нужно больше матчевой практики»
Ястремская: «Игра то шла, то не шла. Мне нужно больше матчевой практики»
Теннис WTA
9 июля 20:00
Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
Теннис WTA
9 июля 18:02
Ястремская: «Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре и выступлению перед зрителями»
Ястремская: «Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре и выступлению перед зрителями»
Теннис WTA
9 июля 08:03

Новости: Теннис

Барти: «Невероятно победить в месте, где родился теннис»
Барти: «Невероятно победить в месте, где родился теннис»
Grand Slam
22:27
Видеообзор первой победы Барти на Wimbledon
Видеообзор первой победы Барти на Wimbledon
Grand Slam
21:51
Се Шувэй и Мертенс за два с половиной часа победили пару из России в финале Wimbledon
Се Шувэй и Мертенс за два с половиной часа победили пару из России в финале Wimbledon
Grand Slam
21:42
Ястремская прокомментировала вылет поражения в полуфинале турнира в Гамбурге
Ястремская прокомментировала вылет поражения в полуфинале турнира в Гамбурге
WTA
20:43
Дала волю эмоциям. Слезы Барти после выигрыша Wimbledon
Дала волю эмоциям. Слезы Барти после выигрыша Wimbledon
Grand Slam
18:45
Барти победила в битве первых ракеток мира и взяла дебютный Wimbledon
Барти победила в битве первых ракеток мира и взяла дебютный Wimbledon
Grand Slam
18:10
Сачко вышел в финал «челленджера» в Перудже и обновит личный рекорд в рейтинге АТР
Сачко вышел в финал «челленджера» в Перудже и обновит личный рекорд в рейтинге АТР
ATP
18:04
Видеообзор поражения Ястремской в полуфинале турнира в Гамбурге
Видеообзор поражения Ястремской в полуфинале турнира в Гамбурге
WTA
17:18
Ястремская остановилась в шаге от финала своего дебютного турнира в сезоне
Ястремская остановилась в шаге от финала своего дебютного турнира в сезоне
WTA
15:37
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
37
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
26
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости