Видеообзор поражения Ястремской в полуфинале турнира в Гамбурге
Ястремская прокомментировала вылет поражения в полуфинале турнира в Гамбурге
Украинская теннисистка уже настраивается на Олимпийские игры
Даяна Ястремская / Фото: БТУ
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в Instagram прокомментировала поражение в полуфинале турнира в Гамбурге:
«Не тот результат, к которому я сегодня стремилась. Но все равно это была отличная неделя тенниса. Спасибо, Гамбург. Теперь на очереди – подготовка к Токио».
Турнир в Гамбурге стал первым для Ястремской в сезоне. Уже после победы в четвертьфинале 21-летняя украинка признавалась, что нуждается в игровой практике.
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