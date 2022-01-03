Ястремская провалила первый матч в сезоне, разгромно уступив сопернице из-за пределов топ-150

Украинская теннисистка не сыграет в основной сетке турнира в Мельбурне

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла 158-й ракетке мира Лесли Паттинама Керкхове в квалификации турнира серии WTA 250 Melbourne Summer Set 1 – 2:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час и 4 минуты. За это время Ястремская выполнила 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 1 гейм на приеме. Ее соперница сделала 3 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

Ястремская проиграла в первом раунде квалификации, а поэтому не сможет попасть в основную сетку даже как «лаки-лузер».

2020 год 21-летняя украинка закончила в топ-30 мирового рейтинга WTA, но на старте 2021-го ее отстранили от всех соревнований из-за проблем с допингом. В конце весны Ястремская сумела доказать свою невиновность, однако на былой уровень пока не вернулась. Сейчас она занимает 99-е место в рейтинге.

Напомним, Леся Цуренко «вынесла» соперницу на параллельно проходящем турнире в Мельбурне.