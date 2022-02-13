Ястремская сотворила локальную сенсацию и вышла в финал квалификации турнира в Дубае

Украинская теннисистка обыграла 33-ю ракетку мира

Фото: ФТУ

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал квалификации турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв 33-ю ракетку мирового рейтинга Клару Таусон – 7:5, 5:7, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 18 минут. За это время Ястремская выполнила 8 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 7 геймов на приеме. Ее соперница сделала 4 эйса, 12 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 5 брейк-поинтов.

Ястремская впервые с сентября 2020 года обыграла теннисистку из топ-50 рейтинга. В финале квалификации украинка встретится с американкой Мэдисон Бренгл. Ранее Бренгл выиграла у Ястремской в первом раунде Australian Open.

Напомним, в основную сетку турнира в Дубае через квалификацию также пытается пробиться Марта Костюк.