Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка успешно прошла квалификацию

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в основную сетку турнира серии WTA 250 в Аделаиде, обыграв в финале квалификации лидера посева Элисон ван Эйтванк из Бельгии – 3:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 33 минуты. За это время Ястремская выполнила 6 подач навылет, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 3 гейма на приеме. Ее соперница сделала 5 эйсов, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 гейма на приеме.

Таким образом, Ястремская впервые в сезоне выступит в основной сетке турнира WTA. Ее соперницей по первому кругу станет Тереза Мартинцова из Чехии.

Напомним, в основе соревнований в Аделаиде уже успела успешно стартовать Марта Костюк.