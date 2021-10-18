Ястремская уступила россиянке на турнире в Москве

Украинка в двух сетах проиграла Калинской

Даяна Ястремская / Фото: j48tennis.net

Даяна Ястремская (WTA, 76) на старте турнира серии WTA500 в Москве, Россия, уступила Анне Калинской (WTA, 125) 6:7 (5), 4:6.



За более чем два часа встречи украинка сделала 4 эйса, реализовала 3 брейк-поинта из 11-и и допустила 6 «двойных». Россиянка единожды подала навылет, сделала 4 брейка и 6 раз ошиблась при подаче. Счет по личным встречам стал равным – обе теннисистки выиграли друг у друга по 2 матча.

Во втором раунде Калинская сыграет с третьей сеяной турнира Марией Саккари.

Напомним, что на Кубке Кремля выступят также Ангелина Калинина и Леся Цуренко.