Ястремская будет первой сеянной на дебютном турнире после возвращения
Ястремская узнала соперницу по первому матчу после возвращения
Украинка сыграет против 145-й ракетки мира
Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала соперницу по матчу второго круга грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге. Ею стала 145-я ракетка мира Магдалена Фрех из Польши.
В Гамбурге Ястремская получила первый номер посева.
Напомним, в этом году Ястремская еще не играла. В январе ее обвинили в употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировали. Практически полгода украинка пыталась очистить свое имя, и ей это удалось, однако Wimbledon довелось пропустить.
В настоящее время 21-летняя украинка занимает 38-е место в одиночном рейтинге WTA.
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