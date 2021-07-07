Ястремская узнала соперницу по первому матчу после возвращения

Украинка сыграет против 145-й ракетки мира

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала соперницу по матчу второго круга грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге. Ею стала 145-я ракетка мира Магдалена Фрех из Польши.

В Гамбурге Ястремская получила первый номер посева.

Напомним, в этом году Ястремская еще не играла. В январе ее обвинили в употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировали. Практически полгода украинка пыталась очистить свое имя, и ей это удалось, однако Wimbledon довелось пропустить.

В настоящее время 21-летняя украинка занимает 38-е место в одиночном рейтинге WTA.