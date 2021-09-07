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Ястремская в миксте вышла в полуфинал US Open, в паре с Костюк украинки завершили выступления

Даяна впервые в карьере дошла до этой стадии
Теннис Grand Slam
07:35
Ястремская в миксте вышла в полуфинал US Open, в паре с Костюк украинки завершили выступления
Ястремская / фото - Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в миксте с австралийцем Максом Пурселлом вышли в полуфинал US Open. Дуэт менее, чем за час расправился с четвертьфинальными соперниками – Ярославой Шведовой и Фабрисом Мартином 6:2, 6:3.

Дуэт Даяны и Марты Костюк покинул розыгрыш Открытого чемпионата США. Украинки проиграли Габриэле Дабровски и Луизе Стефани 7:6, 4:6, 2:6.

Напомним, что в четвертьфинале ТБШ в одиночном разряде сыграет Элина Свитолиа.

Антон Кривенко
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Даяна Ястремская Марта Костюк

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