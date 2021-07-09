Ястремская в опасности? На турнире в Гамбурге Корне сдала положительный тест на коронавирус

Француженка рискует пропустить Олимпиаду

Ализе Корне / фото - БТУ

58-я ракетка мира и одна из лучших теннисисток Франции Ализе Корне сдала положительный тест на коронавирус. Теннисистка планировала принять участие на турнире в Гамбурге, Германия, но была вынуждена сняться с соревнований. Об этом сообщил французский теннисист Фабриса Санторо в эфире канала BeIN.

Ализе рискует пропустить Олимпийские игры в Токио, если до 16 июля не сдаст 2 отрицательных теста на коронавирус. На турнире в Лозанне, Швейцария, теннисистка уже точно не сыграет.

Напомним, что на турнире в Гамбурге выступает украинка Даяна Ястремская. 9 июля она вышла в полуфинал соревнований. Одесситка также является членом олимпийской сборной Украины.