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Ястремская вернется на корт на турнире в Гамбурге

Теннисистка пропустила более полугода
Теннис WTA
08:25
Ястремская вернется на корт на турнире в Гамбурге
Даяна Ястремская / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская планирует вернуться на корт на турнире серии WTA 250 в Гамбурге, Германия. Первенство пройдет во время второй недели Wimbledon, куда теннисистка не успела подать заявку.

С 7 января на Даяну был наложен запрет ITF на участие в турнирах из-за нарушений анти-допинговых правил. Ранее 21-летняя одесситка поделилась окончательным решением суда.

Свой последний матч в Туре Ястремская провела в начале ноября прошлого года на соревнованиях в Линце. Она занимает 37-ю строчку в рейтинге WTA.

Антон Кривенко
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Даяна Ястремская

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