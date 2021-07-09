Ястремская узнала соперницу по первому матчу после возвращения
Ястремская выиграла дебютный матч после возвращения в Тур. Даяна – в четвертьфинале Гамбурга
Вторая ракетка Украины уверенно переиграла польку Фреш
Даяна Ястремская / Фото - tennisnet.com38-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия), переиграв польку Магдалену Фреш со счетом 7:6(5), 6:1.
За 1 час 47 минут матча Ястремская оформила четыре брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 145-й номер рейтинга WTA Фреш дважды брала подачу оппонентки и допустила три двойные ошибки.
Отметим, 21-летняя украинка увеличила отрыв в личных встречах теннисисток – 2:0.
В 1/4 финала турнира Hamburg European Open Ястремская встретится с итальянкой Сарой Эррани.
В этом году Ястремская еще не играла. В январе ее обвинили в употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировали. Практически полгода украинка пыталась очистить свое имя, и ей это удалось, однако Wimbledon довелось пропустить.
Напомним, в Гамбурге Даяна получила первый номер посева.
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