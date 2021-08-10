Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Ястремская вылетела в первом круге турнира в Монреале

Украинка в трех сетах уступила сопернице из США

Теннис WTA
20:30
Ястремская вылетела в первом круге турнира в Монреале
Даяна Ястремская / ФОТО: j48tennis

В первом круге турнира WTA1000 в канадском Монреале украинка Даяна Ястремская (WTA 50) проиграла американке Слован Стивенс (WTA 62) со счетом 4:6, 6:1, 4:6.

Матч длился 118 минут, в течение которых украинка подала девять эйсов против трех у соперницы. При этом, Стивенс были допущены три двойные ошибки, тогда как у украинки пять.

Также Ястремская реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов, против 6 из 7 у Стивенс.

Напомним, ранее Ястремская не смогла доиграть парный матч на турнире в Сан-Хосе.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Даяна Ястремская Монреаль (WTA)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чемпионка US Open поделилась ожиданиями от матча против Ястремской
Чемпионка US Open поделилась ожиданиями от матча против Ястремской
Теннис WTA
11:58
Ястремская сыграет с чемпионкой US Open
Ястремская сыграет с чемпионкой US Open
Теннис WTA
09:39
Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США
Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала крупного турнира в США
Теннис WTA
6 августа 11:41
Ястремская на детекторе лжи подтвердила, что не принимала допинг
Ястремская на детекторе лжи подтвердила, что не принимала допинг
Теннис WTA
4 августа 10:57
1
Видеообзор поражения Ястремской в первом круге турнира в Сан-Хосе
Видеообзор поражения Ястремской в первом круге турнира в Сан-Хосе
Теннис WTA
4 августа 08:19
Ястремская уступила на старте крупного турнира в Сан-Хосе
Ястремская уступила на старте крупного турнира в Сан-Хосе
Теннис WTA
4 августа 03:23

Новости: Теннис

Ястремская вылетела в первом круге турнира в Монреале
Ястремская вылетела в первом круге турнира в Монреале
WTA
20:30
Свитолина: «У меня отличное настроение перед американской серией турниров»
Свитолина: «У меня отличное настроение перед американской серией турниров»
WTA
14:50
Чемпионка US Open поделилась ожиданиями от матча против Ястремской
Чемпионка US Open поделилась ожиданиями от матча против Ястремской
WTA
11:58
Циципас: «Тренерам должно быть разрешено участвовать в играх теннисистов»
Циципас: «Тренерам должно быть разрешено участвовать в играх теннисистов»
ATP
11:08
Надаль болеет за «Реал», но даже он расстроился после ухода Месси из «Барселоны»
Надаль болеет за «Реал», но даже он расстроился после ухода Месси из «Барселоны»
ATP
10:01
Ястремская сыграет с чемпионкой US Open
Ястремская сыграет с чемпионкой US Open
WTA
09:39
Джокович пропустит Masters в Цинциннати
Джокович пропустит Masters в Цинциннати
ATP
09:10
Masters в Шанхае в этом году не состоится
Masters в Шанхае в этом году не состоится
ATP
08:35
Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга, но, не заблуждайтесь, украинка вылетела из топ-20 чемпионской гонки
Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга, но, не заблуждайтесь, украинка вылетела из топ-20 чемпионской гонки
WTA
07:53
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
26
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Все новости