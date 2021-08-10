Ястремская вылетела в первом круге турнира в Монреале

Украинка в трех сетах уступила сопернице из США





Даяна Ястремская / ФОТО: j48tennis

В первом круге турнира WTA1000 в канадском Монреале украинка Даяна Ястремская (WTA 50) проиграла американке Слован Стивенс (WTA 62) со счетом 4:6, 6:1, 4:6.



Матч длился 118 минут, в течение которых украинка подала девять эйсов против трех у соперницы. При этом, Стивенс были допущены три двойные ошибки, тогда как у украинки пять.

Также Ястремская реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов, против 6 из 7 у Стивенс.

Напомним, ранее Ястремская не смогла доиграть парный матч на турнире в Сан-Хосе.