Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге

Украинка выбила из соревнований на грунте итальянку Эррани

Даяна Ястремская / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская преодолела стадию четвертьфинала грунтового турнира в Гамбурге, Германия. Теннисистка за 1 час и 53 минуты обыграла итальянку Сару Эррани со 105-й строчки рейтинга WTA со счетом 7:6, 6:4.

Даяне удалось 4 раза подать навылет, реализовать6 шансов на брейк из 16, допустив при этом 7 двойных ошибок. Итальянка ни разу не ошиблась на подаче, но и не оформила ни одного эйса.

В полуфинале 21-летняя Ястремская сыграет против 198-й ракетки планеты из Румынии Елены Габриелы Русе. Ранее теннисистки на корте не встречались.

Напомним, что одесситка играет в своем первом турнире за последние 7 месяцев.