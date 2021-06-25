Ястремская вернется на корт на турнире в Гамбурге
Ястремская: «Я очень разочарована, что не смогу сыграть на Wimbledon в этом году»
Заявку теннисистки отклонили организаторы
17:30
Даяна Ястремская / фото - БТУ
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пропустит Wimbledon в 2021 году. Ее заявку отклонили организаторы из-за запрета на участие в турнирах от ITF. Когда ограничения сняли, то было уже слишком поздно.
«После решения Независимого трибунала в понедельник, которое оправдало меня, я надеялась и ожидала сыграть на Wimbledon на следующей неделе. К сожалению, организаторы отклонили мою заявку на участие в турнире всего за несколько часов до того, как было принято решение.
Я очень разочарована, что не смогу сыграть на Wimbledon в этом году, но вернусь еще сильнее».
Недавно стали известны соперницы украинок в основной сетки соревнований в Лондоне.
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