Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ястремская: «Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре и выступлению перед зрителями»

Вторая ракетка Украины выиграла первый матч после возвращения в Тур
Теннис WTA
08:03
Ястремская: «Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре и выступлению перед зрителями»
Даяна Ястремская / Фото: btu.org.ua

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская триумфально вернулась в Тур, выиграв первый матч на старте турнира в Гамбурге, Германия. Теннисистка поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал:

Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре, по выступлению перед зрителями. Сейчас такое ощущение, будто бы я выиграла свой первый турнир, если честно. Я не играла с прошлого ноября, мой теннис сегодня был нестабильным. Но я рада, что сыграла, я могу только поблагодарить мою команду, мою семью, которые всегда были рядом, болельщиков.

Я так счастлива вернуться. Если честно, я не знала, что буду первой сеяной на этом турнире. Я впервые играю в Гамбурге, мне все нравится, я получаю удовольствие от выступления здесь. Никаких целей я перед собой не ставлю, я просто хотела вернуться и показать все, над чем я работала. Основная цель для меня – просто играть.

Напомним, что Ястремскую обвиняли в употреблении допинга, но в конце июня украинка была оправдана

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Даяна Ястремская

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ястремская выиграла дебютный матч после возвращения в Тур. Даяна – в четвертьфинале Гамбурга
Ястремская выиграла дебютный матч после возвращения в Тур. Даяна – в четвертьфинале Гамбурга
Теннис WTA
07:37
Ястремская узнала соперницу по первому матчу после возвращения
Ястремская узнала соперницу по первому матчу после возвращения
Теннис WTA
7 июля 15:14
Ястремская будет первой сеянной на дебютном турнире после возвращения
Ястремская будет первой сеянной на дебютном турнире после возвращения
Теннис WTA
5 июля 18:39
Свитолина сохранила место в топ-5, Квитова вошла в первую десятку рейтинга WTA
Свитолина сохранила место в топ-5, Квитова вошла в первую десятку рейтинга WTA
Теннис WTA
28 июня 08:39
Ястремская: «Я очень разочарована, что не смогу сыграть на Wimbledon в этом году»
Ястремская: «Я очень разочарована, что не смогу сыграть на Wimbledon в этом году»
Теннис Grand Slam
25 июня 17:30
Ястремская вернется на корт на турнире в Гамбурге
Ястремская вернется на корт на турнире в Гамбурге
Теннис WTA
24 июня 08:25

Новости: Теннис

Плишкова: «Сыграть в финале Wimbledon с Барти – лучше и быть не может»
Плишкова: «Сыграть в финале Wimbledon с Барти – лучше и быть не может»
Grand Slam
08:18
Ястремская: «Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре и выступлению перед зрителями»
Ястремская: «Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре и выступлению перед зрителями»
WTA
08:03
Ястремская выиграла дебютный матч после возвращения в Тур. Даяна – в четвертьфинале Гамбурга
Ястремская выиграла дебютный матч после возвращения в Тур. Даяна – в четвертьфинале Гамбурга
WTA
07:37
Барти: «Получить возможность сыграть в финале на Wimbledon, просто невероятно»
Барти: «Получить возможность сыграть в финале на Wimbledon, просто невероятно»
Grand Slam
8 июля 22:52
Плишкова – о выходе в финал Wimbledon: «Для меня это просто невероятное достижение»
Плишкова – о выходе в финал Wimbledon: «Для меня это просто невероятное достижение»
Grand Slam
8 июля 22:07
Плишкова не без проблем переиграла Соболенко и впервые в карьере вышла в финал Wimbledon
Плишкова не без проблем переиграла Соболенко и впервые в карьере вышла в финал Wimbledon
Grand Slam
8 июля 19:58
Барти впервые вышла в финал Wimbledon. Видеообзор победы над Кербер
Барти впервые вышла в финал Wimbledon. Видеообзор победы над Кербер
Grand Slam
8 июля 18:41
Стало известно, когда Надаль вернется на корт
Стало известно, когда Надаль вернется на корт
ATP
8 июля 17:54
Неимоверная Барти стала первой финалисткой Wimbledon. Кербер – повержена
Неимоверная Барти стала первой финалисткой Wimbledon. Кербер – повержена
Grand Slam
8 июля 17:33
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости