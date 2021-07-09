Ястремская: «Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре и выступлению перед зрителями»

Вторая ракетка Украины выиграла первый матч после возвращения в Тур

Даяна Ястремская / Фото: btu.org.ua Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская триумфально вернулась в Тур, выиграв первый матч на старте турнира в Гамбурге, Германия. Теннисистка поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал:

Я очень счастлива вернуться на корт, я соскучилась по игре, по выступлению перед зрителями. Сейчас такое ощущение, будто бы я выиграла свой первый турнир, если честно. Я не играла с прошлого ноября, мой теннис сегодня был нестабильным. Но я рада, что сыграла, я могу только поблагодарить мою команду, мою семью, которые всегда были рядом, болельщиков. Я так счастлива вернуться. Если честно, я не знала, что буду первой сеяной на этом турнире. Я впервые играю в Гамбурге, мне все нравится, я получаю удовольствие от выступления здесь. Никаких целей я перед собой не ставлю, я просто хотела вернуться и показать все, над чем я работала. Основная цель для меня – просто играть. Напомним, что Ястремскую обвиняли в употреблении допинга, но в конце июня украинка была оправдана.

Олег Шумейко-младший