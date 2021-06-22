И Ястремская в игре? Свитолина и Костюк – в заявке основы на Wimbledon-2021
Ястремская: «Я оправдана от всех проступков. Не могу дождаться, когда вернусь...»
Украинская теннисистка порадовала своих фанатов радостным известием
Даяна Ястремская / Фото - 112.international37-я ракетка мира Даяна Ястремская в Instagram сообщила, что была оправдана по обвинению в употреблении допинга.
«Рада испытать облегчение… Я оправдана от всех проступков. Хочу поблагодарить всех вокруг за неизменную поддержку. Отдельное спасибо моему отцу. Я не могу дождаться, когда вернусь. До скорой встречи!».
Напомним, в ноябре 2020 года в анализах Ястремской были найдены метаболиты местеролона.
Ранее стало известно, что Ястремская включена в заявку основного раунда Wimbledon-2021.
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