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Ястремская: «Я оправдана от всех проступков. Не могу дождаться, когда вернусь...»

Украинская теннисистка порадовала своих фанатов радостным известием

Теннис WTA
20:11
Ястремская: «Я оправдана от всех проступков. Не могу дождаться, когда вернусь...»
Даяна Ястремская / Фото - 112.international
37-я ракетка мира Даяна Ястремская в Instagram сообщила, что была оправдана по обвинению в употреблении допинга.

«Рада испытать облегчение… Я оправдана от всех проступков. Хочу поблагодарить всех вокруг за неизменную поддержку. Отдельное спасибо моему отцу. Я не могу дождаться, когда вернусь. До скорой встречи!».



Напомним, в ноябре 2020 года в анализах Ястремской были найдены метаболиты местеролона.

Ранее стало известно, что Ястремская включена в заявку основного раунда Wimbledon-2021.

Владимир Кириченко
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Даяна Ястремская допинг

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